В Карелии сократилось производство продуктов

Производство пищевых продуктов в Карелии за январь-май сократилось почти на 18% и темпы спада растут – месяцем ранее этот показатель составлял лишь 15%.

За 5 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции упала на почти на 36%, переработка и консервирование рыбы – на 33%. Это хуже, чем месяцем ранее, пишут "Вести Карелии".

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