Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:35, 22 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В Карелии сократилось строительство жилья

Загрузка...

Ввод в действие жилых домов в Карелии в январе-октябре 2018 года сократился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – спад произошел впервые за последние годы, когда жилищное строительство неизменно увеличивалось.

По прогнозам правительства Карелии, объем ввода жилья по итогам 2018 года должен был достичь 265 тыс кв. метров, что на 30% больше по сравнению с 2017 годом.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"
20.11.2018, 20:20
"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть

Аналитика

21.11.2018 15:17
Капитал
Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы"
Директор Олонецкого молочного комбината добивается участия губернатора в решении вопроса о выкупе имущества предприятия.
Парфенчиков в топе 17
21.11.2018 11:40
"Уполномоченный может делать обращения" 2
20.11.2018 16:27
Национальные проекты вместо ФЦП 6
19.11.2018 14:05
"Для меня это личная трагедия" 1
19.11.2018 10:09
Вся аналитика

Чтиво

21.11.2018 22:10
Личное мнение
"Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет" 4
Известный российский политолог, глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев заступился за Артура Парфенчикова.
День Республики: праздник без даты 8
15.11.2018 15:24
Невидимая угроза, о которой нужно знать
14.11.2018 09:33
Как Наташка бражку ставила 4
13.11.2018 12:22
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - БЕЛОГОРЬЕ
19.11.2018 17:36
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»