В Карелии сократилось строительство жилья

Ввод в действие жилых домов в Карелии в январе-октябре 2018 года сократился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – спад произошел впервые за последние годы, когда жилищное строительство неизменно увеличивалось.

По прогнозам правительства Карелии, объем ввода жилья по итогам 2018 года должен был достичь 265 тыс кв. метров, что на 30% больше по сравнению с 2017 годом.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".