В Карелии составили список фирм, сорвавших сроки аварийного расселения

Фонд содействия реформированию ЖКХ, софинансирующий программу расселения аварийного жилья в Карелии, обновил перечень строительных компаний, нарушивших сроки и требования к качеству новых домов для переселенцев.

Всего за период с 2014 по 2018 годы в "черный список" Фонда попали 6 компаний, заключивших контракты на строительство более 20 домов по программе расселения аварийного жилья в Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".