В Карелии составили список фирм, сорвавших сроки аварийного расселения

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Фонд содействия реформированию ЖКХ, софинансирующий программу расселения аварийного жилья в Карелии, обновил перечень строительных компаний, нарушивших сроки и требования к качеству новых домов для переселенцев.
Всего за период с 2014 по 2018 годы в "черный список" Фонда попали 6 компаний, заключивших контракты на строительство более 20 домов по программе расселения аварийного жилья в Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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