В Карелии состоится крупный велофестиваль

В Ялгоре пройдет одно из крупных велособытий Северо-Запада - фестиваль Yalgora Fest 2019, сообщили в Минспорта Карелии.

Молодежная организация Велоэкстрим приглашает на третий этап Российской Эндуро Серии– Yalgora Race Enduro 2019, который пройдет c 19 по 21 июля в рамках Yalgora Fest.

В течение трех дней соревнования пройдут в следующих дисциплинах: фристайл в воду, памп-трек, кросс-кантри, детские соревнования и, конечно же, гонка эндуро, где главным призом станет амортизационная вилка DVO Diamond.

С подарком может уйти каждый: в заключительный день состоится традиционный розыгрыш подарков от партнеров мероприятия по номерам участников. В этом году подготовлены новые спецучастки и сложные трассы.