В Карелии состоится крупный велофестиваль

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В Ялгоре пройдет одно из крупных велособытий Северо-Запада - фестиваль Yalgora Fest 2019, сообщили в Минспорта Карелии.
Молодежная организация Велоэкстрим приглашает на третий этап Российской Эндуро Серии– Yalgora Race Enduro 2019, который пройдет c 19 по 21 июля в рамках Yalgora Fest.
В течение трех дней соревнования пройдут в следующих дисциплинах: фристайл в воду, памп-трек, кросс-кантри, детские соревнования и, конечно же, гонка эндуро, где главным призом станет амортизационная вилка DVO Diamond.
С подарком может уйти каждый: в заключительный день состоится традиционный розыгрыш подарков от партнеров мероприятия по номерам участников. В этом году подготовлены новые спецучастки и сложные трассы.
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