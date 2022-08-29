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В Карелии сотрудник больницы, благодаря которому были спасены сотни жизней, умер на рабочем месте

Новости. Общество
10:55, 13 Сентября 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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На 64 году жизни скоропостижно скончался слесарь по ремонту технологических установок, кислородчик в Межрайонной больнице №1 в Костомукше Валерий Валериевич Татишвили.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил трагическую новость о том, что 9 сентября на рабочем месте, до конца выполнив свой долг, на 64 году жизни скоропостижно скончался слесарь по ремонту технологических установок, кислородчик в Межрайонной больнице № 1 Валерий Валериевич Татишвили.

«Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, безотказным, увлечённым и уважаемым человеком. В том, что врачами больницы были спасены жизни многих пациентов, есть огромная заслуга Валерия Валерьевича», — отметил Михаил Охлопков.

Валерий Валериевич Татишвили родился в городе Целиноград Казахской ССР, в Костомукшу приехал в 90-х годах, работал в крупных компаниях, занимался предпринимательской деятельностью. С 1 апреля 2021 года Валерий Валерьевич работал слесарем по ремонту технологических установок в Межрайонной больнице № 1. Его основной задачей была бесперебойная поставка кислорода на ИВЛ для больных ковидом.

До ввода в эксплуатацию кислородной станции, в периоды пиковой нагрузки, кислородчикам приходилось разгружать до 100 баллонов в сутки. В самые сложные периоды пандемии усилиями Валерия Валерьевича были надёжно обеспечены кислородом все отделения больницы.

25 февраля 2022 года Валерий Валерьевич был награждён Почётной грамотой главы Костомукшского городского округа за самоотверженный труд и высокий профессионализм.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков выразил соболезнования родным и близким Валерия Валерьевича Татишвили.

Прощание состоится в среду в 11:00 в часовне Покровского храма в Костомукше.

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