В Карелии сотрудники СИЗО посмотрели спектакль «Потанцуем»

В следственном изоляторе №2 для сотрудников был организован просмотр спектакля «Потанцуем».

Сотрудники СИЗО посмотрели спектакль в рамках реализации культурно-социального проекта «Театральная Россия». Об этом информиует УФСИН.

Спектакль „Потанцуем“ - постановка по мотивам книги „Женщины русских селений“, написанной Людмилой Улицкой. Режиссером выступил Анджей Бубень. Главные героини - три женщины, которые заняты поиском счастья. Судьба сталкивает их в Нью-Йорке в середине девяностых годов прошлого столетия, сообщили в УФСИН.

УФСИН по Карелии принимает участие в проекте «Театральная Россия» в рамках проведения культурно-просветительской работы с сотрудниками и осужденными.

Ранее сообщалось, что лучших иконописцев выбрали в колониях Карелии.