Лучших иконописцев выбрали в колониях Карелии (ФОТО)

Стали известны победители регионального этапа Всероссийского конкурса православной иконописи «Канон», который проходит в учреждениях УФСИН.

По сообщению УФСИН по Карелии, конкурс православной иконописи «Канон» прошел в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением». Согласно объявленной теме работы участников конкурса православной иконописи могли посвятить святым, жившим в синодальную эпоху Российской империи.

В Карелии жюри определило лучшие работы. Так, первое место занял осужденный Артем Н. из ИК-1 (поселок Надвоицы). Художник изобразил вечерний Петербург, оригинально оформил рамку, дополнив ее вырезанным из дерева макетом памятника «Медный всадник».

Второе место присудили осужденному Василию М. из ЛИУ-4 (поселок Верхний) с работой «Серафим Саровский». А третье место у осужденного Михаила Щ. из РБ-2 (Медвежьегорск), который написал картину «Серафим на паженке».

Призеры регионального этапа конкурса «Канон» поощрены начальником учреждения, а работа-победитель будет направлена в Москву для участия в финале.

Православный конкурс для осужденных «Канон» проводится с 2013 года. Организаторами являются Синодальный отдел по тюремному служению Русской Православной Церкви и ФСИН России.

Ранее рецидивисты причастились и исповедались в колонии Карелии.