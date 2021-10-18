Рецидивисты причастились и исповедались в колонии Карелии

В часовне имени Серафима Саровского исправительной колонии №1 провели таинство причастия и исповеди, сообщили в УФСИН Карелии.

Руководил обрядом настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы иерей Игорь Егоров, являющийся членом Общественного совета при УФСИН.

- Встречи осужденных с представителями духовенства оказывают большую помощь в переориентировании осужденных в пользу общечеловеческих ценностей, способствуют их нравственному очищению, призывают к восстановлению социально - полезных связей, - отметил заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Юрий Сенканец.

В Управлении налажено постоянное взаимодействие с Костомукшской, Петрозаводской и Карельской епархией православной церкви. В каждом учреждении действует православная церковь, священнослужители регулярно проводят службы.

Ранее сообщалось, казачий атаман предложил малолетним преступникам в Карелии вступить в ряды патриотов.