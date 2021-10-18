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Рецидивисты причастились и исповедались в колонии Карелии

Новости. Общество
11:06, 18 Октября 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

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В часовне имени Серафима Саровского исправительной колонии №1 провели таинство причастия и исповеди, сообщили в УФСИН Карелии.

Руководил обрядом настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы иерей Игорь Егоров, являющийся членом Общественного совета при УФСИН.

- Встречи осужденных с представителями духовенства оказывают большую помощь в переориентировании осужденных в пользу общечеловеческих ценностей, способствуют их нравственному очищению, призывают к восстановлению социально - полезных связей, - отметил заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Юрий Сенканец.

В Управлении налажено постоянное взаимодействие с Костомукшской, Петрозаводской и Карельской епархией православной церкви. В каждом учреждении действует православная церковь, священнослужители регулярно проводят службы.

Ранее сообщалось, казачий атаман предложил малолетним преступникам в Карелии вступить в ряды патриотов.

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Комментарии

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Zim
2021-10-18 14:37:37
А в казаки записались?
Беня
2021-10-18 14:21:38
Я тоже не особо верю с покаяние мазуриков. А вот в мимикрию - вполне. Но Боженьке сверху виднее :)
Филя
2021-10-18 12:07:06
Очистились от старых преступлений, можно новый виток начинать,как это обычно и бывает....
Кир
2021-10-18 12:00:54
Рецидивистов бывших не бывает. У них сломан генетический код.
Русский
2021-10-18 11:22:04
Ночного фотографа не очистить даже строгим режимом.
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