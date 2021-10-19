В Карелии сотрудники УФСИН предложили школьникам стать надзирателями

Сотрудники СИЗО-2 провели занятие со школьниками выпускных классов.

Сотрудники СИЗО-2 рассказали выпускникам двух сегежских школ о службе в уголовно-исполнительной системе и условиях поступления в ведомственные учебные заведения. Об этом информирует УФСИН.

«Учебный год в самом разгаре, и выпускникам уже пора задуматься о перспективе дальнейшего обучения, а учеба в ведомственных ВУЗах ФСИН России имеет свои преимущества. Старшеклассники получили подробную информацию об условиях и порядке поступления, о курсантской жизни и преимуществах обучения по целевому направлению», — говорится в сообщении УФСИН.

Сообщается, что сотрудники учреждения дали ответы на вопросы школьников, раздали наглядную агитацию, посвященную службе в уголовно-исполнительной системе, показали фильмы о ведомственных ВУЗах ФСИН.

Ранее сообщалось, что посетителей колоний и СИЗО в Карелии попросят предъявить QR-код.