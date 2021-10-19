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В Карелии сотрудники УФСИН предложили школьникам стать надзирателями

Новости. Общество
11:05, 19 Октября 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия / ВК

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Сотрудники СИЗО-2 провели занятие со школьниками выпускных классов.

Сотрудники СИЗО-2 рассказали выпускникам двух сегежских школ о службе в уголовно-исполнительной системе и условиях поступления в ведомственные учебные заведения. Об этом информирует УФСИН.

«Учебный год в самом разгаре, и выпускникам уже пора задуматься о перспективе дальнейшего обучения, а учеба в ведомственных ВУЗах ФСИН России имеет свои преимущества. Старшеклассники получили подробную информацию об условиях и порядке поступления, о курсантской жизни и преимуществах обучения по целевому направлению», — говорится в сообщении УФСИН.

Сообщается, что сотрудники учреждения дали ответы на вопросы школьников, раздали наглядную агитацию, посвященную службе в уголовно-исполнительной системе, показали фильмы о ведомственных ВУЗах ФСИН.

Ранее сообщалось, что посетителей колоний и СИЗО в Карелии попросят предъявить QR-код.

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Комментарии

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Off
2021-10-19 13:25:06
Ввести обязательный зачёт по пыткам. Обучающего материала ..навалом.
stranger
2021-10-19 12:54:47
Ещё одна яркая иллюстрация обратной селекции. На стыке наук создан протокол, по которому можно определить "плохой" мозг. Процедура весьма затратная зато с минимальной погрешностью. Что с этим делать? Победит рацио или Кантовский императив.
Беня
2021-10-19 11:50:22
А чего!?! Давать телефон позвонить за 100 долларов, наркоту протаскивать, а кто побогаче, тот и за границу летает, и сидит с комфортом, если верить кинофильмам....
Изя
2021-10-19 13:58:33
Беня, а чо покраснел ( ник ) то ???))
User
2021-10-19 11:27:56
Гулагии нужны вертухаи.
paramparam
2021-10-19 11:27:08
Вертухайское образование - дорога в жизнь.
Кир
2021-10-19 11:23:24
Половина сидит, а другая половина надзирает. Так и должно быть в стране Советов. :)
антинытик
2021-10-19 11:20:26
Я бы с удовольствием :)
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