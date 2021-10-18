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Посетителей колоний и СИЗО в Карелии попросят предъявить QR-код

Новости. Общество
12:35, 18 Октября 2021
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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УФСИН в Карелии ввел ограничения на посещения подведомственных учреждений из-за коронавируса.

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Карелии пропуск в здания УФСИН, ИК-1,7,9, СИЗО-1,2 ЛИУ-4, РБ-2 лиц, посещающих или прибывающих в учреждения теперь будет осуществляться при предъявлении QR-кода, справки или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за 3 дня. Также подойдет справка о перенесенном заболевании короновирусной инфекцией, если со дня выздоровления прошло не более шести месяцев. Данные дополнительные ограничительные меры вводятся с 25 октября. Об этом сообщили в УФСИН Карелии.

Вход на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий, адвокатов, граждан осуществляется в масках, бахилах и перчатках.

Краткосрочные свидания проводятся в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью. Обязательно наличие у прибывших на свидание родственников средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. В случае нарушения порядка использования СИЗов и мер профилактики вирусных заболеваний краткосрочное свидание прекращается досрочно.

В УФСИН Карелии просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий.

Ранее глава Карелии разъяснил, кого будут пускать в больницы и поликлиники без QR-кодов.

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Комментарии

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однозначно
2021-10-18 13:19:17
Это не помешает отправить дмитриева отбывать наказание на строгий режим в колонию для рецидивистов.
Кир
2021-10-18 13:06:13
Опять колония, опять режим и за решёткою опять сидим. Сидим в колонии и не грустим - на волю выйдем всем отомстим.© Тюремный фольклор на работах в совхозе.
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