Глава Карелии разъяснил, кого будут пускать в больницы и поликлиники без QR-кодов

Артур Парфенчиков внес изменения в свое распоряжение о мерах по борьбе с коронавирусом.

Напомним, с 15 октября в республике введена система QR-кодов. Связанные с этим ограничения вызвали огромное количество обращений в адрес властей республики. Глава Карелии был вынужден внести изменения и уточнения с свое распоряжение, принятое ранее.

Как пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, при посещении в поликлиники, а также при обращении за скорой и неотложной помощью никаких дополнительных документов не требуется. Ее оказывают и будут оказывать, как и прежде, без каких-либо ограничений.

«С 1 ноября для оказания плановой медпомощи в стационарах обязателен отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 5 (пять) дней. В случае, если вы вакцинированы или переболели в течение полугода коронавирусом, дополнительно предоставляется персональный QR-код либо справка о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании», — уточнил руководитель республики.

При этом с 15 октября при посещении фитнес-центров, бассейнов; заведений общепита — кафе, ресторанов, столовых и др.; музеев, библиотек, клубов, домов культуры, досуговых центров и т. д.; театров, концертов и кинотеатров; массовых мероприятий — спортивных, зрелищных, публичных, торжественных, траурных необходимо предъявлять один из трех документов: QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест.

Проведение массовых мероприятий разрешено в помещениях с численностью до 50 человек, на открытом воздухе — с численностью до 100 человек при условии предъявления участниками одного из трех документов (QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательного ПЦР-теста).

Артур Парфенчиков напомнил, что в кино и театрах действует иное ограничение — наполняемость кинозала должна составлять не более 50% от максимально возможной. При проведении театрально-концертных мероприятий наполняемость зала не должна превышать 75%, спортивных мероприятий — 30%.

Парфенчиков также уточнил, поскольку детям и подросткам до 18 лет прививку от коронавируса не делают, то и система QR-кодов на них не распространяется. Никаких справок и дополнительных документов им не требуется. Однако дети до 14 лет не могут находиться в торговых центрах без взрослых.

«Также поясняю, что для заселения в гостиницы гостей, прибывших из других регионов, необходим QR-код либо справка о перенесенном заболевании или вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. Однако эти требования не распространяются на гостиницы и отели, получившие паспорт коллективного иммунитета», — пишет глава Карелии.

Ранее сообщалось, бизнес Карелии столкнулся с проблемами после введения системы QR-кодов для посещения общественных мест. А петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в рсепублике.