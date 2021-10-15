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Глава Карелии разъяснил, кого будут пускать в больницы и поликлиники без QR-кодов

Новости. Общество
15:34, 15 Октября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Артур Парфенчиков внес изменения в свое распоряжение о мерах по борьбе с коронавирусом.

Напомним, с 15 октября в республике введена система QR-кодов. Связанные с этим ограничения вызвали огромное количество обращений в адрес властей республики. Глава Карелии был вынужден внести изменения и уточнения с свое распоряжение, принятое ранее.

Как пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, при посещении в поликлиники, а также при обращении за скорой и неотложной помощью никаких дополнительных документов не требуется. Ее оказывают и будут оказывать, как и прежде, без каких-либо ограничений.

«С 1 ноября для оказания плановой медпомощи в стационарах обязателен отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 5 (пять) дней. В случае, если вы вакцинированы или переболели в течение полугода коронавирусом, дополнительно предоставляется персональный QR-код либо справка о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании», — уточнил руководитель республики.

При этом с 15 октября при посещении фитнес-центров, бассейнов; заведений общепита — кафе, ресторанов, столовых и др.; музеев, библиотек, клубов, домов культуры, досуговых центров и т. д.; театров, концертов и кинотеатров; массовых мероприятий — спортивных, зрелищных, публичных, торжественных, траурных необходимо предъявлять один из трех документов: QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест.

Проведение массовых мероприятий разрешено в помещениях с численностью до 50 человек, на открытом воздухе — с численностью до 100 человек при условии предъявления участниками одного из трех документов (QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательного ПЦР-теста).

Артур Парфенчиков напомнил, что в кино и театрах действует иное ограничение — наполняемость кинозала должна составлять не более 50% от максимально возможной. При проведении театрально-концертных мероприятий наполняемость зала не должна превышать 75%, спортивных мероприятий — 30%.

Парфенчиков также уточнил, поскольку детям и подросткам до 18 лет прививку от коронавируса не делают, то и система QR-кодов на них не распространяется. Никаких справок и дополнительных документов им не требуется. Однако дети до 14 лет не могут находиться в торговых центрах без взрослых.

«Также поясняю, что для заселения в гостиницы гостей, прибывших из других регионов, необходим QR-код либо справка о перенесенном заболевании или вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. Однако эти требования не распространяются на гостиницы и отели, получившие паспорт коллективного иммунитета», — пишет глава Карелии.

Ранее сообщалось, бизнес Карелии столкнулся с проблемами после введения системы QR-кодов для посещения общественных мест. А петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в рсепублике.

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Комментарии

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zanoza
2021-10-15 16:38:41
Запоздалые разъяснения, паника и негатив уже обеспечены.
Изя
2021-10-15 17:31:19
zanoza, одни идидоты кругом )))
комба
2021-10-15 17:06:38
zanoza, не истери вместе со СМИ. И будет счастье. :)
NEZITIC
2021-10-15 16:19:55
флюгер, каждый день меняет свое мнение
Беня
2021-10-15 17:08:02
NEZITIC, а ты в своей жизни хоть один проект приказа написал? Если бы да, ты бы это не написал :)
ЗС
2021-10-15 16:15:44
Кто такой и.о. губернатора Чепик при живом нашем губернаторе РК?
Изя
2021-10-15 17:33:41
ЗС, а может и нет , упал наример в водопад кивач ))) :)
Лана Текучева
2021-10-15 16:11:36
А почему детям и подросткам до 18 лет прививку не делают? Можете пояснить? Признано, что именно эта возрастная категория является активным разносчиком заразы. :)
комба
2021-10-15 17:05:07
Лана Текучева, не признают нашу прививку. Что-то там не доделано. :)
Эксперд
2021-10-15 16:05:05
Одобряю. Всех нытиков на место поставил.
drug
2021-10-15 15:53:01
Ну а сразу - нормально подготовить распоряжение наверно трудно ?
Просто включить голову и подумать.
карел
2021-10-15 15:44:04
Чем раньше занимался , так и не понятно . Ранее с чем боролся тоже .
asusls
2021-10-15 15:40:06
Смысл этих QR-кодов, если переносчиками заболевания являются как привитые, так и не привитые в равной степени. При этом вакцинация в нашей стране является добровольной!!!
Беня
2021-10-15 17:02:31
asusls, элементарно Ватсон. Объясняю на бис: привитые практически не попадают на ИВЛ. Зеленый у тебя QR - и фиг с тобой, а если у тебя QR нет, то значит ты потенциальный труп, значит тебя надо ловить и не пускать на самоубийство :)
Если дитё на красный свет на пешеходник полезет, ты ж его не пустишь? А эти раздолбаи непривитые чем-то отличаются от детей?
nae
2021-10-15 17:33:27
Беня, сколько от числа заболевших рискуют оказаться на ИВЛ? 5%. А стать трупом? 2% Но привить надо всех! Причем принудительно. Где логика? Чего ж тогда государство не озаботилось, что бы отучить всех от курения в обязательном порядке? Или запретить узаконенное убийство в виде абортов? Одно лечим, другое калечим? А сколько народу мрет в пьяном угаре? И где тогда qr код для сознательных потребителей алкоголя?
Гость
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