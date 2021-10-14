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Бизнес Карелии столкнулся с проблемами после введения системы QR-кодов для посещения общественных мест

Новости. Общество
15:55, 14 Октября 2021
фото: © Александр Щербак / ТАСС

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Предприниматели региона обозначили целый комплекс проблем, образовавшихся у них после введения системы «антиковидных» QR-кодов.

Карельские предприниматели столкнулись с проблемами, которые вызваны введением в регионе системы QR-кодов при посещении общественных мест. Затруднения связаны с отсутствием регламента проверки клиентов, посещающих заведения и обязанных по новым правилам предоставлять QR-код для контроля. Об этом «Столице на Онего» рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

В частности, бизнес интересует, где должен быть установлен пункт контроля посетителяей с кодами: у входа в заведение или внутри. Возникает вопрос, следует ли на тротуаре  у входа нанести  разметку в 1,5 метра для  соблюдения  социальной  дистанции в очереди.

Также в регионе есть помещения, где ведется розничная продажа параллельно с размещением столиков общепита, а вход у таких заведений один. При этом при торговле в розницу проверять QR-код у клиентов не требуется, а для общепита проверка должна проводиться. В этой связи возникает проблема разведения двух потоков клиентов.

Остается открытым вопрос, имеет ли право сотрудник предприятия требовать у граждан паспорт для сверки данных информационной системы с личностью клиента. 

Также предприниматели предполагают, что новая система ограничений может обернуться для них дополнительными расходами. Им понадобятся силы оплачиваемых сотрудников для сверки QR-кодов. Вместе с тем, существует прогноз по уменьшению количества посетителей и, соответственно, доходов. Бизнес задается вопросом, будут ли государством компенсированы их выпадающие доходы.

Также без ответа остаются вопросы о том, кто будет контролировать соблюдение предпринимателями новых ограничений, а также какие санкции предусмотрены за несоблюдение правил по контролю за кодами.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков ввел систему QR-кодов для посещения общественных мест. Он объяснил это ростом заболеваемости. Так, при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. 

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