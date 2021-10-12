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В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест

Новости. Общество
12:34, 12 Октября 2021
фото: © rueconomics.ru

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Глава Карелии вводит дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавируса.

С 15 октября на территории республики начинает действовать система QR-кодов. Распоряжение об этом подписал руководитель региона Артур Парфенчиков.

«Друзья, мы снова отмечаем рост заболеваемости коронавирусом. Если в середине сентября в Карелии было около 150 новых случаев ежедневно, то уже с начала октября — 250-260 человек. Каждый день. Схожая ситуация и в других регионах страны. Там вводят жесткие ограничительные меры. Так, в республике Тыва, Бурятии еще летом на несколько недель был объявлен локдаун. В Саратове и Воронеже все ученики переходят на дистанционное обучение, также как и студенты Крымского университета. В Татарстане для невакцинированных и не переболевших жителей старше 65 лет вводится режим обязательной изоляции. Думаю, всем понятно, что непрекращающаяся пандемия диктует единственно верный сценарий — мобилизоваться и усилить борьбу с коронавирусом», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, оперштаб принял решение ввести дополнительные меры в республике. Так, с 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов. Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. То есть, в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн — только с одним из этих документов, уточнил руководитель республики.

Ограничения вводят и по количеству участников массовых мероприятий. Так, при предоставлении электронного сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тест на мероприятие могут попасть 50 человек и более в помещениях. На мероприятия на открытом воздухе пустят 100 и более. Но до 25 октября приостановлено проведение массовых мероприятий в Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Калевальском районах и в Костомукше.

Также QR-код должны будут предоставлять гости республики при заселении в гостиницы.

Глава Карелии отметил еще несколько важных изменений.

— С 15 октября кафе и рестораны, где нет паспорта коллективного иммунитета, могут работать с 6 утра до часу ночи. Исключение — объекты дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту, столовых предприятий.

— Чтобы получить паспорт коллективного иммунитета, теперь необходимо, чтобы было привито не 60 процентов сотрудников, а 80.

— До 25 октября приостанавливается посещение стационаров социального обслуживания.

— Подростки в возрасте до 14 лет включительно могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых.

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Комментарии

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zanoza
2021-10-12 15:34:48
Русский и слава Богу , что ещё не перевелись учёные, а то неандертальцы уже достали!
Изя
2021-10-12 14:58:24
«В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ , ЧЕМ ЖЕСТЧЕ РЕЖИМ, ТЕМ ХУЖЕ РЕЗУЛЬТАТ» ( доктор м.н. , профессор И.А. Гундаров )
Русский
2021-10-12 15:16:23
Изя, у нас таких профессоров 600 штук на Пушкинской и еще 200 на Невского
zanoza
2021-10-12 14:52:24
И что это даст кроме очередного провала в экономике. Только развитая медицина сможет побороть пандемию, а с этим у нас беда.
David.
2021-10-12 14:43:13
клоунада
Ольга
2021-10-12 14:35:32
Все последствия отказа от укольчика - в 157-ФЗ, и там нет запретов посещать музеи, театры, рестораны. Мало этого - мое состояние здоровья является личной тайной, это тоже прописано в законе. Ст. 44 п.2 Конституции РФ говорит о праве каждого человека на доступ к культурным ценностям. Не слишком ли много нарушений законодательства, господин Парфенчиков?
Вася
2021-10-12 14:56:04
Ольга, Ким Чен Ын заявил, что партия намерена продвигать пятилетний план по развитию народного хозяйства, чтобы как можно скорее обеспечить население продуктами питания и жильем.
Изя
2021-10-12 14:03:53
Опять в психоз впал . Раз с молоком не получилось добить население , введём QR-коды , чтобы добить окончательно ))) :)
Вася
2021-10-12 14:26:41
Изя, Что там с молоком?
Изя
2021-10-12 14:41:09
Вася, как и "планировал " командир , его нет )))
asusls
2021-10-12 13:36:14
Когда работать начнут? Прикрываются всем.
nae
2021-10-12 13:32:22
"Чтобы получить паспорт коллективного иммунитета, теперь необходимо, чтобы было привито не 60 процентов сотрудников, а 80"

Да кто б сомневался, что 60% не ограничатся. И нечего на другие регионы кивать. Дурной пример, как известно, заразителен. Причем похуже вируса.
Seven Gates
2021-10-12 13:29:41
Вагоны РЖД - настоящий рассадник, маски там не помогают, т.к. люди проводят длительное время скученно - дистанции санитарные не соблюдаются! Но на это закрывают глаза долго и упорно!
Клим
2021-10-12 13:27:16
Очередной бред .
Лечите нормально людей , деньги вкладывайте в медицину и людей и всё будет хорошо .
nae
2021-10-12 13:41:10
Клим, как говориться - держи карман шире. В ближайшие годы нас ждёт уменьшение расходов на здравоохранение. Как так, спрашивается? "А вот так" (дворник Тихон "Двенадцать стульев")
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