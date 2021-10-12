В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест

Глава Карелии вводит дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавируса.

С 15 октября на территории республики начинает действовать система QR-кодов. Распоряжение об этом подписал руководитель региона Артур Парфенчиков.

«Друзья, мы снова отмечаем рост заболеваемости коронавирусом. Если в середине сентября в Карелии было около 150 новых случаев ежедневно, то уже с начала октября — 250-260 человек. Каждый день. Схожая ситуация и в других регионах страны. Там вводят жесткие ограничительные меры. Так, в республике Тыва, Бурятии еще летом на несколько недель был объявлен локдаун. В Саратове и Воронеже все ученики переходят на дистанционное обучение, также как и студенты Крымского университета. В Татарстане для невакцинированных и не переболевших жителей старше 65 лет вводится режим обязательной изоляции. Думаю, всем понятно, что непрекращающаяся пандемия диктует единственно верный сценарий — мобилизоваться и усилить борьбу с коронавирусом», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, оперштаб принял решение ввести дополнительные меры в республике. Так, с 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов. Это значит, что при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. То есть, в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн — только с одним из этих документов, уточнил руководитель республики.

Ограничения вводят и по количеству участников массовых мероприятий. Так, при предоставлении электронного сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тест на мероприятие могут попасть 50 человек и более в помещениях. На мероприятия на открытом воздухе пустят 100 и более. Но до 25 октября приостановлено проведение массовых мероприятий в Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Калевальском районах и в Костомукше.

Также QR-код должны будут предоставлять гости республики при заселении в гостиницы.

Глава Карелии отметил еще несколько важных изменений.

— С 15 октября кафе и рестораны, где нет паспорта коллективного иммунитета, могут работать с 6 утра до часу ночи. Исключение — объекты дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту, столовых предприятий.

— Чтобы получить паспорт коллективного иммунитета, теперь необходимо, чтобы было привито не 60 процентов сотрудников, а 80.

— До 25 октября приостанавливается посещение стационаров социального обслуживания.

— Подростки в возрасте до 14 лет включительно могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых.