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Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии

Новости. Общество
07:00, 14 Октября 2021
фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA

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Распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова, согласно которому медучреждения не станут принимать пациентов без справки об иммунитете от коронавируса, вызвало несогласие большого числа жителей.

Об этом говорят результаты голосования за петицию против коронавирусных ограничений при оказании медицинской помощи.

Чтобы попасть на прием к врачу без экстренной необходимости, с 1 ноября потребуется предъявить QR-код, подтверждающий  вакцинацию или перенесенное недавно заболевание коронавирусом. Если его нет, то необходимы результаты ПЦР-теста или справка о медицинском отводе от вакцинации.

Петицию против этих требований, размещенную Вконтакте, поддержали почти 12 тыс. человек.

«Считаем, что медицинская помощь должна оказываться независимо, есть у человека прививка, или нет, ПЦР-тест и т. д. Вакцинация должна быть добровольная, люди сами должны решить, а не ухудшать свое состояние из-за того, что не могут получить медицинскую помощь», — говорится в тексте обращения.

 

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Комментарии

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Эксперд
2021-10-14 10:45:21
У яблочнутых афера с молоком не прокатила, решили другую смуту замутить. Был бы повод..
User
2021-10-14 09:49:27
Петиция Вконтакте?! Серьезно?! :) А почему не письмо в Спортлото?
комба
2021-10-14 10:08:17
User, сторож надоел. Больной психически. Годами пишешь одно и то же. Чего тебе не живется в мегаполисе и лезешь на малую родину? Халявы ожидаемой не получилось? Вали к финикам. Боишься? То-то и оно.
Дубина
2021-10-14 09:20:20
"Страна не пуганых идиотов", фраза из фильма "Гений", всё больше становится очевидной.....
Хотя бы думали,прежде чем так "рубить", видно нЕчем... простите....
Эксперд
2021-10-14 09:33:39
Дубина, в фильме "Гений" главный герой обычный жулик. У тебя жулики в авторитете ?
VladPTZ
2021-10-14 08:23:45
Петиция, не смешите меня, думаете властей интересует эти петиции при принятия решений. А вот интересно как быть бабушкам если они не пользуются айфонами не зарегистрированы на госуслугах, не пользуются интернетом? Почему поражают в правах старшее поколение на медпомощь просто за то что не владеют айфонами и интернетом? Почему по старинке им не выдают справки в поликлинике с куаркодом?
mobikk
2021-10-14 10:12:18
VladPTZ,
При отсутствии у Вас "личного кабинета" на портале Госуслуги заказать справку о выполненной вакцинации (ревакцинации) против Covid-19 или факте лечения от Covid-19 (в течение последних 6 месяцев) Вы можете заказать по телефону 8-921-527-44-48 ежедневно понедельник-пятница с 08.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходной.
mobikk
2021-10-14 10:09:37
VladPTZ,
выдают справки, вы просто не узнавали
Вася
2021-10-14 08:00:07
Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка!
комба
2021-10-14 08:34:52
Вася, не смерди, паяц. Надоел.
drug
2021-10-14 07:55:52
Зачем мозги - если есть статус !
Без QR-кода, ПЦР-теста или справке о медицинском отводе от вакцинации НЕ ПОПАСТЬ К ВРАЧУ.
Зато двери всегда ОТКРЫТЫ и без каких либо ограничений в детские сады - школы - торговые центры - курорты - в организации.
Даже в школе людей больше пройдет по коридору - чем в поликлинике.
Бабенка
2021-10-14 07:41:10
Больше с вами церемониться не будем.
Гость
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