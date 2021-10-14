Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии

Распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова, согласно которому медучреждения не станут принимать пациентов без справки об иммунитете от коронавируса, вызвало несогласие большого числа жителей.

Об этом говорят результаты голосования за петицию против коронавирусных ограничений при оказании медицинской помощи.

Чтобы попасть на прием к врачу без экстренной необходимости, с 1 ноября потребуется предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное недавно заболевание коронавирусом. Если его нет, то необходимы результаты ПЦР-теста или справка о медицинском отводе от вакцинации.

Петицию против этих требований, размещенную Вконтакте, поддержали почти 12 тыс. человек.

«Считаем, что медицинская помощь должна оказываться независимо, есть у человека прививка, или нет, ПЦР-тест и т. д. Вакцинация должна быть добровольная, люди сами должны решить, а не ухудшать свое состояние из-за того, что не могут получить медицинскую помощь», — говорится в тексте обращения.