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В Карелии соцработники, переведенные на закрытый круглосуточный режим работы, получат выплаты

Новости. Общество
12:55, 27 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Сотрудники соцучреждений, переведенных на закрытый круглосуточный режим работы, получат выплаты из федерального и регионального бюджетов, сообщили в оперштабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день в Карелии на закрытый режим работы переведены четыре учреждения соцобслуживания. Это Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, психоневрологический интернат в Медвежьегорске (за исключением филиалов в селе Великая Губа и поселке Пиндуши), психоневрологический интернат "Черемушки" в Кондопожском районе и Видлицкий дом-интернат в Олонецком районе.

Сотрудникам этих учреждений, которые трудятся вахтовым методом в условиях закрытого режима, доплаты будут выплачиваться по окончании смены в течение недели.

Рассматривается вопрос о переводе в закрытый режим Ладвинского детского дома-интерната и Центра помощи детям "Надежда" в Петрозаводске.

Как сообщила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова, еще в начале эпидемии коронавируса было принято решение о том, что, если потребует эпидобстановка, стационарные учреждения соцобслуживания могут быть переведены на закрытый режим. Это означает, что персонал работает сменами по 14 дней и в течение этого времени не может покидать учреждение.

Чтобы поддержать соцработников, которые будут вынуждены трудиться в таких непростых условиях из резервного фонда правительства республики для них предусмотрели дополнительные выплаты.

Каждый сотрудник, отработавший 14-дневную смену, получит за нее дополнительно по 20 тысяч рублей (на руки, после вычета налогов). Сумма уже включает районный коэффициент и северную надбавку. Сумма выплаты одинакова для всех сотрудников независимо от должности.

Кроме того, 15 мая по поручению президента России Владимира Путина было принято решение о федеральных выплатах. Размер федеральных выплат зависит от должности и от того, зарегистрированы ли в соцучреждении случаи коронавируса.

Таким образом выплаты получат:

- врачи – 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом – 60 тысяч;

- средний медперсонал, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, социальные работники и специалисты по соцработе, психологи, логопеды, педагоги-организаторы и т.д. – 25 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом – 35 тысяч;

- младший медперсонал – 15 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом – 20 тысяч;

- технический персонал и иные должности – 10 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом – 15 тысяч.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-27 14:23:12
Перевести на закрытый режим выплаты денег и писать ничего не надо.
новый
2020-05-27 13:17:39
Ибо полезны для общества. В отличии от театральных критиков.
Гость
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