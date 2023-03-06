В Карелии создан Госцентр по управлению, сохранению и изучению петроглифов

Центр станет подведомственным учреждением республиканского управления по охране объектов культурного наследия.

Правительство Карелии распорядилось создать Государственный центр по управлению, сохранению и изучению петроглифов. Учредителем нового автономного учреждения станет республиканское управление по охране объектов культурного наследия.

Напомним, в 2021 году древние наскальные изображения на побережье Белого моря и Онежского озера — беломорские и онежские петроглифы — получили статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время в Беломорском районе Карелии идут работы по созданию единого туристско-рекреационного комплекса. Он будет включать в себя защитный павильон «Бесовы следки» и наскальные изображения «Петроглифы Залавруги».