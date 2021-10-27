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Артур Парфенчиков: «в Карелии создан нормативный запас топлива на зиму»

Новости. Общество
10:32, 27 Октября 2021
фото: © Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»

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Котельные республики готовы к прохождению отопительного сезона — об этом Артур Парфенчиков доложил полпреду Президента России в СЗФО Александру Гуцану.

Как сообщили в Управление пресс-службы Главы Республики Карелия, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел 26 октября заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, на котором обсуждалось безопасное прохождение отопительного сезона 2021–2022 годов.

Проверку подготовки к отопительному периоду проходят в настоящее время муниципальные образования. Александр Гуцан обратил внимание руководителей регионов на необходимость держать на особом контроле своевременное (до 15 ноября) получение муниципальными образованиями паспортов готовности.

Как сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков, отопительный сезон на территории республики начался 13 сентября. Все 306 котельных работают в штатном режиме и обеспечены резервными источниками электроснабжения.

В преддверии осенне-зимнего периода ресурсоснабжающие организации создали нормативный запас топлива. Проведен ремонт инженерных коммуникаций: около 20 километров тепловых сетей, 13 км водопроводов, 114 км электросетей.

Для ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах ЖКХ ресурсоснабжающими организациями созданы аварийно-восстановительные бригады. Их готовность проверяется во время противоаварийных тренировок.

Работы по подготовке к зимнему периоду в республике продолжаются.

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