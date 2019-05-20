В Карелии сожгли 120 кг санкционного сыра

Житель Сортавалы пытался провезти через границу 120 кг сыра, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В пятницу, 17 мая, житель Сортавалы следовал из Финляндии и пересекал границу в МАПП "Вяртсиля". С собой он вез сыр финского производства общим весом 120 кг.

Партия сыра была признана товарной (не для личного пользования). Следовательно, она запрещена к ввозу в РФ.

Весь сыр сожгли в биотермической яме МУП "Благоустройство и озеленение" Сортавалы.