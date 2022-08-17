В Карелии спасатели получат пожарный автомобиль, вездеход и лодки

Пожарно-спасательные подразделения Карелии получат новую технику на празднике в честь Дня республики.

27 августа в селе Деревянное состоится церемония вручения техники пожарно-спасательным подразделениям, подведомственным Государственному комитету республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Ключи от новой спецтехники будут вручены ПЧ-78 по охране села Деревянного и Карельской республиканской поисково-спасательной службе. На вооружение поступит полностью укомплектованный пожарный автомобиль. Спасателям передадут восьмиколесный вездеход (снего-болотоход), аэролодку «Север Фантом 650», мотолодку и другое оборудование. Об этом сообщает Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Материально-техническая база подразделений пополняется благодаря дополнительному финансированию со стороны правительства республики. Так, в 2022 году было приобретено семь пожарных автомобилей АЦ-40 для районных частей, дыхательные аппараты, гидравлический аварийно-спасательный инструмент и так далее.

В удаленных от центра поселениях работают добровольные пожарные формирования. Нескольким из них будут вручены новые мобильные посты пожаротушения — автоприцепы, укомплектованные мотопомпами и всем необходимым для борьбы с пожарами. Оборудование приобрело Карельское республиканское отделение ВДПО на средства Фонда Президентских грантов. Всего на вооружение добровольцев поступит шесть мобильных постов пожаротушения. Их передадут в п. Вирандозеро (Беломорский район), п. Пенингу (Муезерский район), с. Михайловское (Олонецкий район), п. Импилахти (Питкярантский район), п. Красноборский (Пудожский район) и Идель (Сегежский район).

Ранее сообщалось, что пожарные поезда в Карелии совершили пять «боевых» выездов с начала лета.