В Карелии спасатели вскрыли дверь в квартиру бензорезом и нашли труп мужчины

В поселке Пряжа сотрудники пожарной части обнаружили мужчину без признаков жизни.

Инцидент произошел в минувший вторник, 15 ноября. По сообщению отряда спасателей Пряжинского района, в 09.28 личный состав пожарной части № 48 привлекался для оказания помощи «02». В доме № 71 по улице Советская в Пряже спасатели вскрыли дверь с помощью бензореза и обнаружили мужчину без признаков жизни.

Ранее сообщалось, в Сортавале следователи устанавливают причину смерти мужчины при пожаре.