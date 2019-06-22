В Карелии спящий мурманчанин устроил ДТП

В Медвежьегорском районе 21 июня мужчина уснул за рулем и попал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.00 на 539 км автодороги Вологда–Медвежьегорск водитель автомобиля LADA Largus заснул за рулем и, потеряв контроль над дорогой, совершил съезд с проезжей части. Автомобиль наехал на ограждение, после чего опрокинулся.



В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка, ей оказана медицинская помощь. Оба участника ДТП – жители Мурманской области.