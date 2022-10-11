В Карелии спрос на психологов превысил аналогичный показатель у многих регионов Северо-Запада

В республике часто требуются специалисты-психологи.

Служба исследований площадки интернет-рекрутинга hh.ru выяснила, насколько востребованы психологи в современной России. Согласно ее данным, с начала 2022 года в стране было открыто 5,5 тысяч вакансий для психологов, что на 10% больше, нежели в 2021 году.

На регионы Северо-Запада пришлось более 13% от всех вакансий психологов в России. Большая часть из них пришлась на Санкт-Петербург, также востребованы психологи и тьюторы была в Калининградской и Ленинградской областях.

Если сопоставить количество вакансий для психологов и население СЗФО, востребованность психологов в Карелии в целом выше, чем во многих других регионах Северо-Запада, за исключением Санкт-Петербурга, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей. При этом в Архангельской, Новгородской, Псковской областях и республике Коми психологи требовались меньше, чем в Карелии.