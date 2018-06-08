В Карелии стало больше граждан-банкротов

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Количество жителей Карелии, признанных банкротами за 5 месяцев 2018 года, выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это следует из отчета Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и портала "Федресурс" о банкротстве граждан в регионах России.
По доле банкротов в общей численности населения Карелия – в числе лидеров среди регионов России.
В республике на 100 тыс. жителей приходится 75 банкротов.
Какое место в рейтинге по числу банкротов занимает Карелия в России, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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