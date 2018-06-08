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Новости. Общество
13:46, 08 Июня 2018

В Карелии стало больше граждан-банкротов

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Количество жителей Карелии, признанных банкротами за 5 месяцев 2018 года, выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из отчета Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и портала "Федресурс" о банкротстве граждан в регионах России.

По доле банкротов в общей численности населения Карелия – в числе лидеров среди регионов России.

В республике на 100 тыс. жителей приходится 75 банкротов.
Какое место в рейтинге по числу банкротов занимает Карелия в России, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2018-06-08 14:43:28
да это из за наших горе управленцев такая ситуация
Гость
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