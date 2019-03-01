В Карелии стало меньше пенсионеров

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Отделение ПФР по Карелии заявляет об уменьшении числа получателей пенсий в регионе и связывает этот процесс с миграцией и негативной демографической ситуацией в республике.
Численность получателей пенсий за 2018 года уменьшилось на 612 человек, такие данные приводит пресс-служба карельского отделения Пенсионного фонда.
Сокращение численности пенсионеров в региональном отделении ПФР связывают с демографической ситуацией и миграционными процессами в Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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