В Карелии стало меньше пенсионеров

Отделение ПФР по Карелии заявляет об уменьшении числа получателей пенсий в регионе и связывает этот процесс с миграцией и негативной демографической ситуацией в республике.

Численность получателей пенсий за 2018 года уменьшилось на 612 человек, такие данные приводит пресс-служба карельского отделения Пенсионного фонда.

Сокращение численности пенсионеров в региональном отделении ПФР связывают с демографической ситуацией и миграционными процессами в Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".