В Карелии стартовал флешмоб "Жизнь в стиле "Ноль отходов"

Акция направлена на сокращение бытового мусора с помощью замены одноразовых вещей многоразовыми и отказа от излишней упаковки.

Межрегиональная общественная экологическая организация "Движение ЭКА" запустило всероссийский флешмоб под названием "Жизнь в стиле "Ноль отходов", направленный на сокращение бытового мусора с помощью замены одноразовых вещей многоразовыми и отказа от излишней упаковки. Как сообщили организаторы флешмоба, его участники узнают, как перестать покупать ненужные товары, где найти экологичную альтернативу одноразовым вещам и возможно ли повлиять на уменьшение количества упаковки в магазинах. В рамках акции пройдут вебинары о том, как помочь торговым сетям на пути к экологичности и как стать экоосознанным родителем.

В акции могут принять и жители Карелии. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и самостоятельно выполнить несложные задания, используя инструкции, подготовленные организаторами: проанализировать свой ежедневный мусорный след; организовать раздельный сбор отходов у себя дома; найти замену одноразовым вещам; приобрести товар на развес в свою тару или кофе на вынос в свою кружку; вовлечь окружающих в борьбу с проблемой избыточной упаковки, а также поделиться впечатлениями и опытом в соцсетях с хэштэгом #жизньвстиленольотходов.

Как отметили организаторы флешмоба, этот проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.