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В Карелии стартовало Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Новости. Общество
10:03, 25 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии
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В 8 утра открылись 479 участков для голосования, которые будут работать по 1 июля включительно с 8.00 до 20.00.

Голосование будет проходить в условиях беспрецедентных мер обеспечения безопасности участников голосования. В профилактических целях на каждом участке для голосования будет организован пункт температурного контроля

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками). Участок для голосования будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

Желающие могут проголосовать на дому. Для этого достаточно обратиться в свою участковую избирательную комиссию (УИК). Крайний срок – 17.00 1 июля. Члены УИК и наблюдатели приедут по адресу с переносным ящиком и проведут процедуру голосования с соблюдением всех мер предосторожности. В Карелии с обращением о голосовании на дому уже обратились порядка 4 тысяч человек. Досрочно проголосовали более двух тысяч человек.

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