В Карелии стартует масштабная экологическая акция "Чистое Онего"

С 4 по 6 сентября активисты Общероссийского народного фронта в Карелии проведут ежегодную экологическую акцию "Чистое Онего".

Общественники и волонтеры очистят прибрежную полосу Онежского озера от мусора в местах отдыха горожан "Сайнаволок", "Петушки", "Пески" Петрозаводска, Кондопоге, Медвежьегорском районе (Медвежьегорск, Пиндуши, Повенец, Челмужи, Толвуя, Великая Губа, п. Больничный), Пудожском районе (поселки Пудожгорский, Пяльма, Шальский), Прионежском районе (п. Шуя, с.Шокша, с. Рыбрека, с. Заозерье).



Традиционно поддержат инициативу представителей Народного фронта и сотрудники музея-заповедника «Кижи», которые с местными волонтерами уберут берега нескольких островов в Кижских шхерах.



Участниками акции "Чистое Онего" станут около 900 человек, которые передадут эстафету активистам ОНФ из Вологодской области.

"Проект "Чистое Онего" направлен не только на уборку скопившегося мусора, но и формирование экологического самосознания у жителей и гостей нашей республики, а также привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения экологической безопасности", - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.



Акция "Чистое Онего" проводится четвертый год подряд. Ежегодно в ней принимают участие от 600 до 1000 волонтеров из 20 и более населенных пунктов республики.



В прошлом году активисты ОНФ вместе с представителями местных администраций и различных организаций, студентами и школьниками очистили от мусора прибрежную полосу Онежского озера и территорию заказника «Заозерский», собрав более 7 тонн мусора.