В Карелии стартует проект подготовки волонтеров для пенсионеров-путешественников

Во вторник 15 января Центр развития добровольчества и Центр развития социального туризма расскажут о совершенно уникальном курсе подготовки волонтеров нового направления - социального туризма, сообщили в правительстве Карелии.

Проект "Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер" реализуется в Карелии при поддержке Фонда президентских грантов и является продолжением темы по приобщению граждан старшего поколения к путешествиям по стране.

В рамках предыдущего проекта "Доступный туризм для старшего поколения. Маршрут" в Карелии появилось более десяти туристских маршрутов, которые были специально созданы с учетом физических и финансовых возможностей туристов "серебряного возраста". Для того чтобы путешествие стало еще более комфортным и безопасным, организованные группы путешественников старшего поколения будут сопровождать специально подготовленные добровольцы.

Институт физкультуры, спорта и туризма ПетрГУ, Управление по туризму, Информационный туристский центр Республики Карелия, Центр развития социального туризма, Центр развития добровольчества, туроператорские компании примут участие в разработке курса подготовки волонтеров социального туризма.

До 25 января в группе Центра развития социального туризма ВКонтакте продолжается прием анкет от желающих пройти обучение.

Во вторник 15 января специалисты Центра развития добровольчества и Центра развития социального туризма проведут общую презентацию проекта "Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер" и ответят на вопросы потенциальных добровольцев о предстоящем обучении и дальнейшей работе.

Место проведения: г. Петрозаводск пр. Александра Невского, 71, ауд. 305. Начало в 15.00, окончание - 16.00.