Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 14 Января 2019
фото: фото: ru.wikipedia.org / Максим Кошелев

В Карелии стартует проект подготовки волонтеров для пенсионеров-путешественников

Загрузка...

Во вторник 15 января Центр развития добровольчества и Центр развития социального туризма расскажут о совершенно уникальном курсе подготовки волонтеров нового направления - социального туризма, сообщили в правительстве Карелии.

Проект "Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер" реализуется в Карелии при поддержке Фонда президентских грантов и является продолжением темы по приобщению граждан старшего поколения к путешествиям по стране.

В рамках предыдущего проекта "Доступный туризм для старшего поколения. Маршрут" в Карелии появилось более десяти туристских маршрутов, которые были специально созданы с учетом физических и финансовых возможностей туристов "серебряного возраста". Для того чтобы путешествие стало еще более комфортным и безопасным, организованные группы путешественников старшего поколения будут сопровождать специально подготовленные добровольцы.

Институт физкультуры, спорта и туризма ПетрГУ, Управление по туризму, Информационный туристский центр Республики Карелия, Центр развития социального туризма, Центр развития добровольчества, туроператорские компании примут участие в разработке курса подготовки волонтеров социального туризма.

До 25 января в группе Центра развития социального туризма ВКонтакте продолжается прием анкет от желающих пройти обучение.

Во вторник 15 января специалисты Центра развития добровольчества и Центра развития социального туризма проведут общую презентацию проекта "Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер" и ответят на вопросы потенциальных добровольцев о предстоящем обучении и дальнейшей работе.

Место проведения: г. Петрозаводск пр. Александра Невского, 71, ауд. 305. Начало в 15.00, окончание - 16.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске

Аналитика

11.01.2019 12:14
Политкухня
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
"Городскую администрацию уничтожают ради удобства чиновников"
09.01.2019 10:20
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»