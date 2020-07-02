В Карелии стартует велосипедный заезд вокруг Онежского озера

Участники велозаезда намерены пройти маршрут за четыре дня и проехать 700 километров.

Велозаезд "Вокруг Онего" состоится 9-12 июля, сообщает молодежный центр "Смена". Участники намерены проехать 700 километров за четыре дня.

"Старт 9 июля в 10 утра с набережной Онежского озера в Петрозаводске. Участникам будет предоставлена машина сопровождения, которая перевезет их вещи. Ежедневно в середине маршрута будет организован пункт питания, на котором можно перекусить, пополнить запасы еды и воды, отремонтировать велосипед. Участник может воспользоваться

эвакуацией на авто сопровождения в любой момент и будет эвакуирован до необходимой точки (больница, промежуточный или основной финиш). Время будет суммироваться и, таким образом, выявится самый быстрый участник по итогам четырёх дней!", - говорится в пресс-релизе организаторов.

Предполагается, что ночевать участники будут на природе в личных палатках в лагере. Завтрак и ужин будут приготовлены инструктором в полевых условиях на костре.

Каждый день участники заезда планируют проезжать от 140 до 190 километров.

Лимит участников будет определён в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщают организаторы.

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