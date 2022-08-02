В Карелии стобалльники и золотые медалисты получат в августе по 5 тысяч рублей

Всем 293 стобалльникам и золотым медалистам этого года в республике начислена единоразовая стипендия.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев.

«Стипендию выплачиваем за каждый достигнутый результат: золотую медаль и стобалльную работу ЕГЭ. Например, если у выпускника аттестат с отличием и 100 баллов по госэкзамену — его стипендия увеличится вдвое. Таких выпускников в Карелии в этом году 13 человек: из г. Кондопоги, пгт. Муезерского, г. Сортавалы, г. Петрозаводска. У выпускницы петрозаводской гимназии № 17 сразу три таких достижения: аттестат с отличием и два 100 балльных результата, соответственно, ее стипендия увеличится втрое», — пишет министр.

В Минобразования республики «Столице на Онего» уточнили, что сумма единоразовой стипендии составляет 5 тысяч рублей.

На сегодняшний день стипендию уже получили 250 выпускников.

Ранее сообщалось, Петрозаводский государственный университет столкнулся с проблемой недобора абитуриентов.