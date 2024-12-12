Спортсменки из Петрозаводска получат республиканскую стипендию, присуждаемую талантливым детям

В этом году в экспертный совет на рассмотрение кандидатов на получение стипендии поступило 106 заявок.

Спортсменки спортивного клуба «Сабай» из Петрозаводска стали победительницами конкурса на получение республиканской стипендии талантливым детям в 2024 году, сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».



В этом году в экспертный совет на рассмотрение кандидатов на получение стипендии «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» поступило 106 заявок из 16 муниципальных образований республики.

Стипендиатами стали 30 обучающихся общеобразовательных организаций Карелии.

«Поздравляем Серафиму Костякову и Евгению Тирских, а также их замечательного тренера Диану Зубровскую с высоким признанием спортивных достижений!», — написали в сообществе.

Напомним, ранее команда клуба «Сабай» выиграла награды «Кубка России» и Всероссийского турнира «Кубок Содружества» в Нижегородской области.