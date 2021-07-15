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В Карелии стремительно растет число детей, заразившихся коронавирусом

Новости. Общество
09:36, 16 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19 у несовершеннолетних, днем ранее заразившихся был 41 ребенок, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 16 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5119. За сутки выявлено 27 новых случаев COVID-19 у детей.

Сутками ранее этот показатель был 41. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Выздоровел от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 31 ребенок. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4663.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 192 жителей республики, зарегистрировано три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 53328 человек, умерли 677 пациентов.

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