В Карелии стремительно выросло число вакансий для консультантов

Работодатели Карелии за год увеличили количество предложений о трудоустройстве на 52%.

Об этом говорят результаты анализа объявлений, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Больше всего выросло число вакансий для консультантов. Их количество увеличилось за года более чем в 4 раза.

Почти также вырос спрос на начинающих специалистов и административный персонал.

Кроме того, на 25% увеличилось количество предложений для юристов, на 23% — для сотрудников сферы безопасности, на 19% — для специалистов по управлению персоналом и тренингам.