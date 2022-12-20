В Карелии студенты и сотрудники училища олимпийского резерва подарили тепло бездомным животным

фото: Приют "Право на жизнь" г. Кондопога / Училище олимпийского резерва в Кондопоге

Благотворительную акцию «Подари тепло» провели сотрудники и студенты училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Как сообщается в паблике спортивного учебного заведения, с 1 по 20 декабря для котиков и собачек Кондопожского приюта «Право на жизнь» собирали консервы, крупы, лакомства, ветошь.

К акции присоединилась Светлана Богачева — завуч школы творческого развития «Ключ» (Петрозаводск).

Более 10 кг мясных консервов и 20 кг круп, а также одеяла передали в приют.

«Все обитатели приюта были очень рады подаркам. Благодарим коллег и студентов за проявленную заботу и сострадание! Не бойтесь помогать тем, кому это действительно нужно», — написали авторы поста в соцсети.