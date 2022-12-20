В Карелии студенты и сотрудники училища олимпийского резерва подарили тепло бездомным животным

Благотворительную акцию «Подари тепло» провели сотрудники и студенты училища олимпийского резерва в Кондопоге.
Как сообщается в паблике спортивного учебного заведения, с 1 по 20 декабря для котиков и собачек Кондопожского приюта «Право на жизнь» собирали консервы, крупы, лакомства, ветошь.
К акции присоединилась Светлана Богачева — завуч школы творческого развития «Ключ» (Петрозаводск).
Более 10 кг мясных консервов и 20 кг круп, а также одеяла передали в приют.
«Все обитатели приюта были очень рады подаркам. Благодарим коллег и студентов за проявленную заботу и сострадание! Не бойтесь помогать тем, кому это действительно нужно», — написали авторы поста в соцсети.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание