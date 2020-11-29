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В Карелии суд 50 человек отправил на принудительные работы

Новости. Общество
18:40, 30 Ноября 2020
фото: © УФСИН Карелии
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В УФСИН Карелии исполнение наказания в виде принудительных работ осуществляет участок, функционирующий как исправительный центр при колонии №7 в Сегеже.

Воздействие на осужденных трудом, оказание им помощи в решении вопросов трудоустройства – одни из основных задач, стоящих перед администрацией исправительного центра, которые позволяют создать благоприятные условия для дальнейшей ресоциализации осужденных к принудительным работам.

Сегодня в исправительном центре содержится порядка 50 человек, которые администрацией центра привлечены к труду в организациях различных форм собственности, расположенных на территории Сегежи.

Трудоустраивают осужденных в строгом соответствии с нормами действующего законодательства с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и (по возможности) специальности. Так, на сегодняшний день, осужденные трудятся на крупных в районе предприятиях: в ООО "ЛДК "Сегежский", производственный кооператив "Маяк", ОА "Сегежский ЦБК", ООО "Управляющая компания "Дом" и ряд других организаций малого и среднего бизнеса.

Как правило, осужденные заняты на работах по благоустройству городской территории, осуществлению вспомогательных работ на производственных объектах. Однако привлечение осужденных к труду по имеющимся специальностям является приоритетным направлением администрации УФИЦ (исправительного центра), что в свою очередь позволяет избежать потери трудовых навыков в период отбывания наказания, а также благоприятно влияет на процесс адаптации осужденного после освобождения из исправительного центра, способствует более успешному возвращению исправившегося человека в современное общество.

Из зарплаты осужденных ежемесячно производятся удержания в размере, установленном приговором суда в пределах от 5 до 20%. Кроме того, осужденные возмещают стоимость коммунальных услуг в период проживания в УФИЦ.

В настоящее время руководством УФСИН совместно с правительством Карелии прорабатывается вопрос о предоставлении налоговых льгот работодателям, использующим труд осужденных к принудительным работам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
агрекалчнутый
2020-11-30 18:54:32
А в это время педофил, осужденный на 13 лет строгого режима до сих пор кайфует в сизо, Сладко спит, вкусно жрет три раза в день. И встретит Новый год с оливье и мандаринами, а не дежурным по бараку. Вот такие дела, малята..
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