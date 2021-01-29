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В Карелии суд наказал двух женщин за призывы к несанкционированным митингам

Новости. Общество
20:05, 30 Января 2021
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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Две жительницы Карелии опубликовали призывы к несанкционированным митингам в соцсетях и попали под суд.

Жительница Кондопожского района предстала перед судом за репост сообщения с призывом выйти на несанкционированную акцию протеста. В суде женщина свою вину признала. Ей было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Фигуранткой дела за публикацию схожей записи на своей странице "ВКонтакте" стала и петрозаводчанка. Женщина также свою вину признала и раскаялась. Тем не менее, суд признал ее виновной в совершении правонарушения и отправил ее под арест на двое суток.

Ранее прокуратура вновь предостерегла жителей Карелии от участия в акциях в поддержку Навального.

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