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Прокуратура вновь предостерегает жителей Карелии от участия в акциях в поддержку Навального

Новости. Общество
07:15, 29 Января 2021
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Предупреждение о негативных последствиях участия в несогласованном массовом мероприятии прокуратура Карелии разместила на официальном сайте.

В Интернете, в том числе через социальные сети и мессенджеры, распространяются сообщения, призывающие к участию 31 января в публичных мероприятиях на территории республики, пояснили в прокуратуре Карелии.

Между тем, в соответствии с федеральным законодательством, организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, если он не подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия.

Уведомление о проведении 31 января 2021 года публичного мероприятия в уполномоченные органы, как того требует закон, не поступало, сообщили в надзорном ведомстве.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, участие в нем, а также вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влекут за собой административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В прокуратуре напомнили, что неоднократное нарушение влечет уголовную ответственность, преследование осуществляется в отношении лица, которое ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, а именно более двух раз в течение 180 дней.

Напомним, что ранее житель Карелии был оштрафован на 20 тысяч рублей за агитацию выйти на несанкционированный митинг в поддержку Навального.

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Комментарии

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Слепой
2021-01-29 09:38:17
Может всё таки с коррупцией бороться лучше, тогда и предупреждать никого не надо будет! И дворцов не будет ,стоимостью в несколько бюджетов Карелии, ведь 90.000.000 человек ,посмотревших фильм о реальных "делах" и событиях , с ними как быть? Опять им лапшу вешать через "вечерних М" ?
Njkdez
2021-01-29 08:30:30
Жителям Карелии протесты нафиг не нужны. Добрее надо быть, совместными усилиями энтропию понижать. Вот Артур Олегович старается, старается, улучшает все, но некоторые гадят, воткнули свои срамные секс шопы на пр.Ленина и процветают.
Гость
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