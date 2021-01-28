Прокуратура вновь предостерегает жителей Карелии от участия в акциях в поддержку Навального

Предупреждение о негативных последствиях участия в несогласованном массовом мероприятии прокуратура Карелии разместила на официальном сайте.

В Интернете, в том числе через социальные сети и мессенджеры, распространяются сообщения, призывающие к участию 31 января в публичных мероприятиях на территории республики, пояснили в прокуратуре Карелии.

Между тем, в соответствии с федеральным законодательством, организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, если он не подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия.

Уведомление о проведении 31 января 2021 года публичного мероприятия в уполномоченные органы, как того требует закон, не поступало, сообщили в надзорном ведомстве.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, участие в нем, а также вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влекут за собой административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В прокуратуре напомнили, что неоднократное нарушение влечет уголовную ответственность, преследование осуществляется в отношении лица, которое ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, а именно более двух раз в течение 180 дней.

Напомним, что ранее житель Карелии был оштрафован на 20 тысяч рублей за агитацию выйти на несанкционированный митинг в поддержку Навального.