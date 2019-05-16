В Карелии суд "не стал банкротить" Ладвинскую сыроварню

Арбитражный суд республики нашел нарушения в процедуре и вернул заявление о признании банкротом ООО "Ладвинская сыроварня".

Суд принял решение возвратить заявление ликвидатора Шорина В.А. о признании общества с ограниченной ответственностью "Ладвинская сыроварня" банкротом. Об этом сообщается в банке решений на сайте арбитража.

Заявление от ликвидатора о признании компании банкротом поступило в суд 24 апреля.

Суд выяснил, что в процессе подачи заявления было допущено нарушение.

Какое нарушение было допущено, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".