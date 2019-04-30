Суд в Карелии обязал Минобороны отремонтировать жилой дом в гарнизоне

Заместитель военного прокурора Петрозаводского гарнизона обратился в суд с иском о ремонте жилого дома в Чалне-1, сообщили в Прионежском районном суде.

Заместитель военного прокурора Петрозаводского гарнизона обратился в суд с иском к центральному жилищно-коммунальному управлению министерства обороны РФ об обязании проведения ремонтных работ многоквартирного жилого дома, расположенного в Прионежском районе, в п. Чална-1.

В результате обследования технического состояния многоквартирного дома было установлено, что фундамент имеет трещины, просадки, провалы и вспучивания, штукатурочно-окрасочный слой и кирпичная кладка фасада частично разрушены, вследствие чего имеет место выпадение кирпичей.

Суд возложил на ответчика обязанности выполнить работы по восстановлению фундамента и фасада многоквартирного жилого дома.

Решение суда в законную силу не вступило.