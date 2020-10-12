В Карелии суд оштрафовал вымогателя на 62 тысячи рублей

Начальник строительного участка, занимавшийся ремонтом объектов железнодорожной инфраструктуры на станции Кемь, пытался получить взятку в 100 тысяч рублей.

По сообщению Северо-Западного Следственного управления на транспорте Следкома РФ, мужчина, после того как ему стало известно о хищении имущества организации, где он работал, стал требовать с виновных денежное вознаграждение за молчание. Он готов был отказаться от обращения в правоохранительные органы о признании ущерба предприятию, а также отказаться от привлечения виновных к уголовной ответственности.

В ходе проведения сотрудниками Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте оперативно-розыскных мероприятий в августе 2020 года задокументирован факт передачи 26 тысяч рублей – части от общей требуемой суммы коммерческого подкупа в размере 100 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия виновный признался в совершении преступления. Он загладил вред перед директором предприятия: приобрел и установил систему видеонаблюдения в целях предотвращения фактов хищения со складов предприятия.

Суд оштрафовал начальника строительного участка на 62 531 рубль.