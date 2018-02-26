В Карелии суд оштрафовал женщину, ударившую свою дочь веником

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Жительнице Пряжинского района, избившей свою дочь веником, придется выплатить ей 5 тысяч рублей, сообщили в районном суде Карелии.
В ходе семейного конфликта мать ударила свою несовершеннолетнюю дочь веником с пластмассовой ручкой, отчего у нее на теле образовались синяки.
По факту причинения побоев девочка-подросток обратился в полицию с заявлением о привлечении матери к ответственности. По результатам проведения административного расследования материалы были переданы в суд.
Пряжинским районным судом женщина признана виновной в совершении административного правонарушения. В соответствии с постановлением суда она должна будет уплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.
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