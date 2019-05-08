В Карелии суд приговорил наркодилеров к 26 годам колонии суммарно

Участников преступной группы осудили за попытку продать почти 1 кг амфетамина, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прионежский районный суд вынес приговор в отношении трех участников преступной группы, которые пытались сбыть почти килограмм амфетамина.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.

Как установлено в судебном заседании, в мае 2015 года жителю Олонца от его знакомого из Санкт-Петербурга поступила информация о возможности приобретения крупной партии психотропного вещества – амфетамина для последующей продажи на территории Карелии.

Олончанин, в свою очередь, привлек к совершению преступления ранее судимого за незаконный сбыт наркотических средств жителя Петрозаводска.

После получения денег от соучастников петербуржец приобрел у неустановленных лиц 951,38 грамм амфетамина, перевез его в Олонецкий район и спрятал в тайнике.

Один из сообщников приехал за амфетамином из Петрозаводска, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Также удалось задержать и злоумышленника, доставившего партию психотропного вещества из Санкт-Петербурга.

Дилеры общались через мессенджеры.

На основании вердикта присяжных суд приговорил одного из подсудимых, с учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива, к наказанию в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, его сообщникам назначено по 8,5 лет колонии.