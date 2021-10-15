В Карелии суд отправил на 10 лет в колонию женщину, которая насадила мужа на шампур

Суд присяжных признал 38-летней жительницу Кондопоги виновной в убийстве мужа.

Напомним, в июне 2020 года 37-летняя жительница Кондопожского района в состоянии алкогольного опьянения в селе Кончезеро во время ссоры со своим мужем проколола его металлическим шампуром. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, подсудимая не признавала свою вину на протяжении всего предварительного следствия, наставила на том, что произошел несчастный случай и ее супруг самостоятельно получил смертельное ранение.

Однако на основании представленных государственным обвинителем доказательств коллегией присяжных вынесен единодушный обвинительный вердикт.

Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски близких родственников погибшего о возмещении компенсации морального вреда на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.