В Карелии суд признал неэффективность расходов на расселение аварийного жилья

Арбитражный суд Карелии подтвердил факты необоснованного и неподтвержденного документами расходования бюджетных средства при строительстве ряда домов для расселения аварийного жилья.

Казначейство выявило ряд нарушений со стороны Управления капитального строительства, но УКС с этим не согласился и подал заявление в суд.

Как следует из материалов дела, одна из претензий казначейства связана со строительством 40-квартирного жилого дома в поселке Эссойла.

По мнению казначейства, УКС не имел права привлекать стороннюю организацию, а должен был сделать эту работу своими силами, чтобы не допустить дополнительных затрат бюджета.

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