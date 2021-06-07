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В Карелии суд признал незаконным закрытие корпуса «Елочка» в районном детсаду

Новости. Общество
16:16, 08 Июня 2021
фото: Ксения Сорокина / МК в Карелии

В Суоярви суд признал незаконным решение чиновников закрыть корпус под названием «Елочка» в местном детском саду.

Сегодня Суоярвский суд удволетворил иск прокуратуры и признал незаконным постановление местных властей, согласно которому должна быть прекращена эксплуатация корпуса «Елочка» районного детского сада. Таким образом, постановление суорявских властей признано незаконным. Об этом «Столице на Онего» сообщили в карельской прокуратуре.

В настоящее время судебное решение еще не вступило в законную силу.

По имеющейся информации, на сегодняшний день детей в корпусе «Елочка» нет. Воспитанники дежурных групп распределены в дргие корпуса детского сада.

Ранее сообщалось, что местные власти намеревались закрыть корпус «Елочка» из-за его нерентабельности. Чиновники собирались распределить детей в другие здания. Родители выступили против. Они заявляли, что в таком случае они будут вынуждены преодолевать с детьми большие расстояния, что доставляет неудобства и может потребовать дополнительных расходов. Родители также сообщали, что закрытие корпуса садика может обернуться потерей рабочих мест для воспитателей и родителей. Люди выходили на акции протеста.

Местные власти, в свою очередь, сообщали о намерении открыть в здании бывшего детсада отделение для временного проживания инвалидов и пожилых граждан.

Ранее глава администрации Суоярвского района Роман Петров получил предостережения от карельской прокуратуры и Роспотребнадзора. Так, прокуратура установила, что чиновники могут не знать, хватит ли всем дошкольникам места в оставшихся корпусах детского сада, а Роспотребнадзор выяснил, что при закрытии корпуса «Елочки» число детей в группах может превысить нормативы по площади комнат.  Кроме того, проверка прокуратуры и Роспотребнадзора выявила коммунальные проблемы в садике, куда будут переведены дети из корпуса «Елочка».

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