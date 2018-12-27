В Карелии суд признал сотрудника Управтодора виновным в получении взятки

Сотруднику Управтодора в Беломорске получившему взятку, назначили штраф, сообщили в Следкоме Карелии.

В 2016 году подсудимый, как представитель технического надзора заказчика по закрепленным объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания сети автомобильных дорог, получил взятку в сумме 110 тысяч рублей.

Представитель организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог в Беломорском районе, дал взятку за беспрепятственное подписании документов.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.