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Новости. Криминал
13:20, 27 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Карелии суд признал сотрудника Управтодора виновным в получении взятки

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Сотруднику Управтодора в Беломорске получившему взятку, назначили штраф, сообщили в Следкоме Карелии.

В 2016 году подсудимый, как представитель технического надзора заказчика по закрепленным объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания сети автомобильных дорог, получил взятку в сумме 110 тысяч рублей.

Представитель организации, осуществляющей содержание автомобильных дорог в Беломорском районе, дал взятку за беспрепятственное подписании документов.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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Комментарии

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Realist
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