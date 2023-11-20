В Карелии суд вынесет приговор четверым пьяным водителям

Автомобилисты повторно попались дорожным полицейским в состоянии опьянения.

Водители, которые раньше привлекались к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, снова сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом они отказались пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови – что тоже преследуется по закону, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Так, 51-летнего жителя Кондопожского района за рулем авто остановили сотрудники Госавтоинспекции по дороге в аэропорт Петрозаводска. В ходе проверки было установлено, что в феврале этого года водителя лишили прав. Инспекторы также заметили, что мужчина находился в состоянии опьянения: его речь была нарушена, поза неустойчива, поведение не соответствовало обстановке. Фигуранту предложили пройти тест на наличие алкоголя или иных веществ в крови в медучреждении, где он однако отказался сдать анализы. Фигурант сообщил, что не пил спиртных напитков, но недавно красил машину и мог надышаться краской.

Фигурантом другого уголовного дела стал 36-летний петрозаводчанин. Он проигнорировал требование инспекторов остановиться, когда ехал по трассе в Прионежском районе. Полицейские по громкоговорителю потребовали остановить машину, только после этого водитель выполнил требование стражей порядка. Выяснилось, что автомобилист был лишён прав. А сильный запах алкоголя и несвязная речь свидетельствовали о вероятном опьянении петрозаводчанина. Мужчина отказался от алкотестера, но потом рассказал, что направлялся в соседнее село по срочным делам и думал, что никто не заметит его состояние.

С аналогичным случаем столкнулись дорожные полицейские, когда остановили ещё одного жителя карельской столицы в Прионежье. Было установлено, что 37-летний мужчина, ранее лишённый водительских прав, сел за руль, выпив алкогольный напиток. Заметив это по внешним признакам, полицейские предложили мужчине пройти тест, тот согласился, и алкотестер показал 1,19 мг/л этанола при норме в 0,16 мг/л. С результатом петрозаводчанин согласился и признался, что накануне вечером выпил пиво, а утром направился со своей дачи в ближайший населённый пункт за продуктами.