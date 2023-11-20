В Карелии суд вынесет приговор четверым пьяным водителям

Автомобилисты повторно попались дорожным полицейским в состоянии опьянения.
В полиции Прионежского района завершили расследование четырёх уголовных дел о повторном нетрезвом вождении.
Водители, которые раньше привлекались к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, снова сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом они отказались пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови – что тоже преследуется по закону, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.
Так, 51-летнего жителя Кондопожского района за рулем авто остановили сотрудники Госавтоинспекции по дороге в аэропорт Петрозаводска. В ходе проверки было установлено, что в феврале этого года водителя лишили прав. Инспекторы также заметили, что мужчина находился в состоянии опьянения: его речь была нарушена, поза неустойчива, поведение не соответствовало обстановке. Фигуранту предложили пройти тест на наличие алкоголя или иных веществ в крови в медучреждении, где он однако отказался сдать анализы. Фигурант сообщил, что не пил спиртных напитков, но недавно красил машину и мог надышаться краской.
Фигурантом другого уголовного дела стал 36-летний петрозаводчанин. Он проигнорировал требование инспекторов остановиться, когда ехал по трассе в Прионежском районе. Полицейские по громкоговорителю потребовали остановить машину, только после этого водитель выполнил требование стражей порядка. Выяснилось, что автомобилист был лишён прав. А сильный запах алкоголя и несвязная речь свидетельствовали о вероятном опьянении петрозаводчанина. Мужчина отказался от алкотестера, но потом рассказал, что направлялся в соседнее село по срочным делам и думал, что никто не заметит его состояние.
С аналогичным случаем столкнулись дорожные полицейские, когда остановили ещё одного жителя карельской столицы в Прионежье. Было установлено, что 37-летний мужчина, ранее лишённый водительских прав, сел за руль, выпив алкогольный напиток. Заметив это по внешним признакам, полицейские предложили мужчине пройти тест, тот согласился, и алкотестер показал 1,19 мг/л этанола при норме в 0,16 мг/л. С результатом петрозаводчанин согласился и признался, что накануне вечером выпил пиво, а утром направился со своей дачи в ближайший населённый пункт за продуктами.
Также в одном из посёлков Прионежского района полиция остановила автомобиль под управлением 37-летнего мужчины, лишенного прав в 2021 году за повторное вождение в нетрезвом виде. Срок наказания истекает только в конце 2024 года - то есть мужчина, пренебрегая уже имеющейся судимостью, вновь совершил преступление. Остановившие его инспекторы по внешним признакам определили, что тот был пьян. Мужчина согласился пройти тест на месте, но результат его не устроил, так как, по его мнению, слишком высокий показатель. В медучреждении он прошёл тест повторно. Алкотестер показал 0,32 мг/л, а результаты анализов, кроме опьянения, выявили к тому же наличие фенобарбитала – психотропного вещества. Гражданин рассказал, что находился с женой на даче. Там накануне вечером и за день до этого он выпивал спиртные напитки. Ночью у его супруги поднялась температура, потому, пока она спала, он отправился на автомобиле за лекарствами, но его остановил наряд ДПС. Наличие наркотических веществ в крови мужчина отрицает, утверждая, что из-за бессонницы принимал только валериану с корвалолом.
Судьбу каждого из водителей, повторно севших за руль автомобиля в нетрезвом виде, будет решать суд. Им грозит до двух лет лишения свободы. Фигуранта, имеющего судимость за нетрезвое вождение, могут лишить свободы на три года, отметили в пресс-службе МВД Карелии.
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