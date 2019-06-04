В Карелии суд взыскал 750 тысяч рублей с совершившего смертельное ДТП водителя

Беломорский районный суд частично удовлетворил иск матери и ребенка, ставших жертвами жесткого ДТП на трассе.

Беломорский районный суд рассмотрел гражданское дело женщины, которая вместе со своей дочерью пострадала в аварии, и добивалась компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью.

Пострадавшая требовала взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 1 млн 250 тыс. рублей, в том числе 1 млн рублей за нравственные страдания, причиненные ей, и 250 тыс. рублей - за страдания, причиненные ее ребенку.

В результате ДТП мать и дочь получили травмы. У матери вред здоровью был квалифицирован как тяжкий, у дочери - как средний. Также суд установил, что пострадавшим были причинены нравственные страдания, выраженные в испытывании физической боли и длительном лечении.

В итоге суд удовлетворил иск частично, снизив размер взыскиваемой компенсации морального вреда до 700 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно.

В указанной аварии, произошедшей зимой на трассе "Кола", также был погибший - пассажир автомобиля Hyundai, мужчина 1940 года рождения. Кроме этого, как сообщалось ранее, пострадали водитель и два взрослых пассажира "семерки". По уточненным данным, медицинская помощь была также оказана двухлетнему ребенку, находящемуся в момент ДТП на заднем сидении автомобиля "ВАЗ-2107".

Как сообщается в приговоре Беломорского суда, водитель автомобиля Hyundai Solaris управлял машиной в утомленном состоянии, развил скорость около 100 км/ч и заснул за рулем. Машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21074.

Сам водитель, устроивший ДТП, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека. Виновник аварии получил условный срок.