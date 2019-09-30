В Карелии суд заставил бизнесмена выплатить деньги участнику ДТП

Суд взыскал с предпринимателя 220 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как было установлено, водитель МАЗа, работник индивидуального предпринимателя, нарушил ПДД – выехал на встречную полосу трассы "Кола" и совершил столкновение с автомобилем, которым управлял пострадавший.

Виновника ДТП лишили прав на полтора года.

У пострадавшего были диагностированы травмы средней тяжести, и мужчина требовал у работодателя водителя МАЗа компенсацию.

Суд взыскал с бизнесмена компенсацию морального вреда в размере 220 тысяч рублей.