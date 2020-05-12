В Карелии судебные приставы взыскали 180 млн рублей фискальных платежей

В первом квартале 2020 года региональное управление службы судебных приставов взыскало порядка 180 миллионов рублей фискальных платежей.

В УФССП России по Карелии заявляют, что динамика по взысканию фискальных платежей в республике положительная. Так, в первом квартале 2020 года взыскано без малого 180 млн рублей. За аналогичный период 2019 года было взыскано почти 164 млн рублей.

В прошлом году через депозитные счета службы судебных приставов в консолидированный бюджет Карелии прошло 133 млн рублей. В первом квартале 2020 года в консолидированный бюджет республики было перечислено почти 20 млн рублей.

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