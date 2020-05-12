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В Карелии судебные приставы взыскали 180 млн рублей фискальных платежей

Новости. Общество
12:55, 13 Мая 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В первом квартале 2020 года региональное управление службы судебных приставов взыскало порядка 180 миллионов рублей фискальных платежей.

В  УФССП России по Карелии заявляют, что динамика по взысканию фискальных платежей в республике положительная. Так, в первом квартале 2020 года взыскано без малого 180 млн рублей.  За аналогичный период 2019 года было взыскано почти 164 млн рублей.

В прошлом году через депозитные счета службы судебных приставов в консолидированный бюджет Карелии прошло 133 млн рублей. В первом квартале 2020 года в консолидированный бюджет республики было перечислено почти 20 млн рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-05-13 14:32:41
Приставы полезны для общества в отличии от бесполезных либерастнутых нытиков, протестунов , и как они сами себя называют - интеллектуалов агрикалчнутых. Про театрального критика вы и так знаете. Кстати, его сегодня конкретно высмеяли в евонной же газетенке, аж истерику устроил нешуточную.
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